- Квинси - не тот человек, которому нужна наша поддержка. Это лидер команды. Так бывает, когда ты берешь на себя ответственность. Иногда случаются ошибки. В следующий раз всё будет нормально. Ошибки случаются с каждым, - цитирует Мартинса "РБ Спорт".
В матче 22 тура Российской премьер-лиги "Нижний Новгород" - "Спартак" (1:1) атакующий полузащитник гостей Квинси Промес на 77 минуте игры при счете 1:1 получил возможность исполнить 11-метровый штрафной удар. После пробития пенальти мяч влетел в сетку, но гол не был засчитан, поскольку Промес допустил при ударе двойное касание, пробив в собственную опорную ногу.
Мартинс - об ошибке Промеса с пенальти: Квинси - не тот человек, которому нужна наша поддержка
Опорный полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал техническую ошибку хавбека Квинси Промеса при исполнении пенальти в матче 22 тура РПЛ с "Нижним Новгородом".
Фото: РПЛ