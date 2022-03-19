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Мартинс - об ошибке Промеса с пенальти: Квинси - не тот человек, которому нужна наша поддержка

Опорный полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал техническую ошибку хавбека Квинси Промеса при исполнении пенальти в матче 22 тура РПЛ с "Нижним Новгородом".
Фото: РПЛ
- Квинси - не тот человек, которому нужна наша поддержка. Это лидер команды. Так бывает, когда ты берешь на себя ответственность. Иногда случаются ошибки. В следующий раз всё будет нормально. Ошибки случаются с каждым, - цитирует Мартинса "РБ Спорт".

В матче 22 тура Российской премьер-лиги "Нижний Новгород" - "Спартак" (1:1) атакующий полузащитник гостей Квинси Промес на 77 минуте игры при счете 1:1 получил возможность исполнить 11-метровый штрафной удар. После пробития пенальти мяч влетел в сетку, но гол не был засчитан, поскольку Промес допустил при ударе двойное касание, пробив в собственную опорную ногу.


Теги: Спартак Промес Мартинс Перейра
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