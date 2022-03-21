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Источник: "Уфа" не смогла подписать контракт с двоюродным братом Лукаку

Стала известна причина, по которой "Уфа" не смогла подписать контракт с двоюродным братом Ромелу Лукаку защитником Боли Болинголи-Мбомбо.
Фото: ФК "Уфа"
Как сообщает Sport24, это произошло из-за того, что игрок не смог оформить рабочую визу.

Левый защитник прибыл на сборы уфимцев в Турцию, но вскоре уехал. Контракт не вступил в силу. В феврале "Уфа" и "Селтик" договорились об аренде футболиста до конца сезона.

26-летний Боли Болинголи является воспитанником "Брюгге". В составе этой команды он становился чемпионом Бельгии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В дальнейшем защитник выступал за "Сент-Трюйден" (аренда) и за венский "Рапид".

Летом 2019 года Болинголи присоединился к "Селтику", бельгиец заключил четырехлетний контракт с шотландским клубом. В составе "Селтика" он становился чемпионом Шотландии и обладателем Кубка Шотландии и Кубка лиги.

Боли является двоюродным братом форварда "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.


Теги: УФА
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