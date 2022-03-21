— Зарплаты российских футболистов должны соответствовать только их умениям и навыкам, вне зависимости от возраста игроков.
Только из менеджмента и больше ниоткуда формируется заоблачный фонд зарплат футболистов. В 21 год футболист может быть гораздо ценнее, чем игрок, которому 31, — приводит слова Валуева РБ Спорт.
Напомним, ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов предложил ограничить зарплату футболистам до 21 года в Российской Премьер-Лиге. Функционер предлагает платить молодым игрокам до 10 миллионов рублей за сезон.
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Валуев: зарплаты футболистов должны соответствовать только их умениям и навыкам, вне зависимости от возраста
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о возможном потолке зарплат для молодых футболистов РПЛ.
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