— "Оренбург", который спонсирует Газпром, "Торпедо", финансируемое частным лицом, а домашним стадионом оно заявляет "Лужники". Эти команды готовы составить неплохую конкуренцию, — приводит слова Юрана Sport24.
"Оренбург" в 28 матчах Футбольной национальной лиги набрал 59 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата первое место. "Торпедо" в 27 матчах набрало и занимает третье место.
Юран: теперь клубы РПЛ будут ориентироваться на российских футболистов, ФНЛ станет донором
Юран: "Оренбург" и "Торпедо" готовы составить неплохую конкуренцию клубам РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран считает, что клубы ФНЛ смогут составить конкуренцию командам РПЛ.
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