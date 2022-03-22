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Файзулин: надеюсь, санкции снимут как можно быстрее - не хочется, чтобы чемпионат России стал междусобойчиком

Экс-полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин рассказал, в чем видит позитив массового отъезда легионеров из РПЛ.
Фото: РПЛ
- Единственный позитивный момент вижу в том, что в топ-клубах будет играть больше русских футболистов. И, естественно, потянется цепочка: ребята из ФНЛ станут переходить на более высокий уровень, появится шанс у молодежи. Однако, конечно, очень важно играть в еврокубках. Надеюсь, санкции снимут как можно быстрее - не хочется, чтобы чемпионат России стал каким-то междусобойчиком, - цитирует Файзулина Bobsoccer.

В конце февраля 2022 года УЕФА принял решение о полном исключении российских клубов и сборных из всех международных соревнований под эгидой организации, позднее аналогичное заявление сделала ФИФА. В результате московский "Спартак" не не был допущен на матч против немецкого "РБ Лейпциг" и не смог выступить в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России была исключена из стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Российский футбольный союз подал в Спортивный арбитражный суд апелляцию на эти решения ФИФА и УЕФА, которые были вызваны политическими причинами.


Теги: РПЛ Зенит Файзулин
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