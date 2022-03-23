"ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство", - цитирует Гинера Sport24.
ЦСКА попал под действие американских санкций в числе 25 дочерних структур ВЭБ из-за ситуации на Украине.
Московский ЦСКА после возобновления РПЛ одержал 4 победы подряд с общим счетом 11:2. Подопечные Алексея Березуцкого в таблице чемпионата России занимают 3-е место, набрав в 22 матчах 42 очка. На 1 очко армейцы отстают от "Динамо", от "Зенита" отставание составляет 6 очков.
Ближайший матч ЦСКА проведет 3 апреля против "Урала". Игра на "ВЭБ Арене" начнется в 16:30 мск.
"Шикарно". Гинер - о положении дел в ЦСКА
Гинер: ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство в этом сезоне
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что армейцы будут бороться за чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА