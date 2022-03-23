— "Рубин" не относится к числу клубов, которые могут не дотянуть до конца сезона из-за проблем с финансированием, — приводит слова Сайманова "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что несколько команд Российской Премьер-Лиги могут не доиграть нынешний сезон.
"Мы открыты, проводили много соревнований на высоком уровне". Сайманов — о заявке на проведение ЧЕ-2028 или 2032
"Рубин" сможет доиграть нынешний сезон
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что клуб не испытывает проблем с финансированием.
Фото: Getty Images