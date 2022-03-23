— Решение РФС – очень сильное и волевое. И оно точно не политическое. Нет ни одного повода расширять лигу, — цитирует Созина "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз отказался прямо сейчас принимать решение о расширении чемпионата России до 18 команд.
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Созин: решение РФС – очень сильное и волевое. Нет ни одного повода расширять лигу
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о решении РФС не расширять РПЛ.
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