— Считаю ли я, что нужно расширить РПЛ? Да, в отсутствие еврокубков это нужно сделать, — приводит слова Габулова "ВсеПроСпорт".
Ранее вопрос о расширении Российской Премьер-Лиги был разобран на Исполкоме РФС, однако решение не было принято сразу.
"Химки" после 22 матчей в чемпионате России занимают последнее место с 18 очками.
Габулов - о возможности снятия «Химок» с чемпионата: мы не входим в число клубов с проблемами
Габулов: в отсутствие еврокубков РПЛ нужно расширить
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов выступает за расширение РПЛ.
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