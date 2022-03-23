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Габулов: в отсутствие еврокубков РПЛ нужно расширить

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов выступает за расширение РПЛ.
Фото: Getty Images
— Считаю ли я, что нужно расширить РПЛ? Да, в отсутствие еврокубков это нужно сделать, — приводит слова Габулова "ВсеПроСпорт".

Ранее вопрос о расширении Российской Премьер-Лиги был разобран на Исполкоме РФС, однако решение не было принято сразу.

"Химки" после 22 матчей в чемпионате России занимают последнее место с 18 очками.

Габулов - о возможности снятия «Химок» с чемпионата: мы не входим в число клубов с проблемами


Теги: Химки Габулов РПЛ
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