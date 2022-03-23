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Медведев: о возможных изменениях в трансферной политике "Зенита" из-за новой редакции лимита пока говорить рано

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: Getty Images
— О возможных изменениях в трансферной политике "Зенита" из-за новой редакции лимита пока говорить рано, — цитирует Медведева "Р-Спорт".

Напомним, вчера Исполком РФС принял решение о изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиги. С нового сезона клубы смогут заявлять на чемпионат 13 иностранцев, из которых восемь смогут одновременно находиться на поле.

Медведев одобрил решение РФС по вопросу расширения РПЛ

«Зенит» все так же фаворит, Слуцкому придется бороться за выживание. Как отъезд легионеров отразится на клубах РПЛ


Теги: Зенит Медведев
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