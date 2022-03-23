— О возможных изменениях в трансферной политике "Зенита" из-за новой редакции лимита пока говорить рано, — цитирует Медведева "Р-Спорт".
Напомним, вчера Исполком РФС принял решение о изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиги. С нового сезона клубы смогут заявлять на чемпионат 13 иностранцев, из которых восемь смогут одновременно находиться на поле.
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Медведев: о возможных изменениях в трансферной политике "Зенита" из-за новой редакции лимита пока говорить рано
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о изменении лимита на легионеров в РПЛ.
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