— Я могу понять, почему он не хочет сейчас брать российский клуб, сейчас в связи со сложившейся ситуацией мы не можем участвовать в европейских турнирах. Но, может, какая еще подоплека в этом есть, я не знаю, — цитирует Колыванова "Газета.Ru".
Ранее владелец "Челси" Роман Абрамович сказал, что он собирается продавать клуб, которым владеет с 2003 года. Сообщалось, что российский миллиардер может приобрести турецкий "Гезтепе".
СМИ: Абрамович может купить турецкий "Гезтепе"
Тухель: соперники пользуются тем, что у "Челси" есть проблемы
Колыванов рассказал, почему Абрамович не хочет покупать российский клуб
Российский специалист Игорь Колыванов рассказал, почему владелец "Челси" Роман Абрамович не хочет покупать российский клуб.
Фото: Getty Images