— Не могу понять, почему он отказался. Я абсолютно уверен, что своим отказом он совершил большую ошибку, — приводит слова Кавазашвили "СЭ"
Ранее сообщалось, что 24-летний Рассказов мог в зимнее трансферное окно оказаться в итальянском клубе "Венеция". Соглашение российского футболиста с московским "Спартаком" истекает в конце сезона.
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Кавазашвили — о Рассказове: своим отказом "Венеции" он совершил большую ошибку
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал несостоявшийся переход защитника команды Николая Рассказова в "Венецию".
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