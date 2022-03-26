— Видимо, Рассказов решил, что лучше сидеть мальчиком для битья в "Спартаке", чем получать раза в два или три меньше в "Венеции", — приводит слова Червиченко "СЭ".
Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно правый защитник "Спартака" мог оказаться в итальянской "Венеции". В нынешнем сезоне Рассказов в 18 матчах во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Его соглашение с московским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
Червиченко: Рассказов решил, что лучше сидеть мальчиком для битья в "Спартаке"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал новость, согласно которой защитник клуба Николай Рассказов мог оказаться в "Венеции".
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