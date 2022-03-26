"Юри уже прилетел в Россию. У него все хорошо", - цитирует Кьюри Sport24.
Напомним, Юри Алберто перебрался в "Зенит" в зимнее трансферное окно из бразильского "Интернасьонала". Форвард заключил с клубом контракт до лета 2027 года.
После трансфера бразилец успел провести за сине-бело-голубых 7 матчей во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
После 22 туров "Зенит" лидирует в РПЛ. В активе команды Сергея Семака 48 очков. Отрыв от "Динамо", идущего вторым, составляет пять очков.
Юри Алберто вернулся в расположение "Зенита"
Агент Андре Кьюри, представляющий интересы нападающего "Зенита" Юри Алберто, сообщил, что его клиент вернулся в Россию после перерыва на матчи сборных.
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