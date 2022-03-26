Сегодня турецкие СМИ сообщили, что Бека-Бека уже подписал контракт с "Истанбул Башакшехиром".
"Информация турецких СМИ о контракте Алексиса Бека-Бека с "Башакшехиром" — выдумка. Алексис был и остаётся футболистом "Локомотива", - цитирует пресс-службу "Локомотива" "Чемпионат".
Бека-Бека перебрался в "Локомотив" летом прошлого года из французского "Кана". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными действует до лета 2026 года.
Ранее также сообщалось что в приобретении полузащитника заинтересован турецкий "Галатасарай". Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бека-Бека в 3,5 млн евро.
"Локомотив": информация турецких СМИ о контракте Бека-Бека с "Башакшехиром" - выдумка
Пресс-служба "Локомотива" опровергла информацию о том, что полузащитник красно-зеленых Алексис Бека-Бека продолжит карьеру в "Башакшехире".
Фото: ФК "Локомотив"