— С Джикией и Жиго быстро наладился контакт: подстраиваемся друг под друга, будто давно играем вместе. У обоих есть что почерпнуть — все-таки одни из лучших защитников РПЛ, — цитирует Чернова Sport24.
26-летний Чернов является воспитанником московского ЦСКА. В составе "Спартака" он оказался в зимнее трансферное окно, перейдя из самарских "Крыльев Советов".
Соглашение между Черновым и "Спартаком" рассчитано до 2026 года.
Воспитанник ЦСКА рассказал, почему согласился на переход в "Спартак"
Чернов: с Джикией и Жиго быстро наладился контакт
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о Георгии Джикии и Самуэле Жиго.
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