- У меня есть свои амбиции и свои цели, которых я всегда хотел достичь. Я хотел играть в Англии. А тут ни с того, ни с сего меня посадили на скамейку, со мной не разговаривая. Естественно, я попросился в аренду, - передает слова Коновалова Sport24.
27-летний российский голкипер Иван Коновалов в январе 2022 года расторг еонтракт с казанским "Рубином" и в качестве свободного агента подписал соглашение с шотландским "Ливингстоном". В текущем сезона на счету Коновалова пока нет ни одной официальной игры ни в Российской премьер-лиге, ни в чемпионате Шотландии.
Иван Коновалов: ни с того, ни с сего посадили на скамейку в "Рубине". Естественно, я попросился в аренду
Вратарь шотландского "Ливингстона" Иван Коновалов рассказал о своем уходе из казанского "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"