"Ожидал ли, что ЦСКА так выстрелит при Березуцких? Признаюсь, нет, поскольку первые шаги — самые трудные. Но то, как они начали в новой профессии, действительно впечатляет. Особенно на фоне недавних проблем команды — нестабильности состава, потери лидеров, перепадов в игре", - цитирует Романцева "СЭ".
Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА летом прошлого года. После увольнения Виктора Гончаренко из "Краснодара" зимой, Василий Березуцкий, который помогал Гончаренко, вернулся в тренерский штаб ЦСКА.
ЦСКА под руководством Березуцких одержал пять побед в пяти матчах после возобновления сезона. После 22 туров "армейцы" занимают третье место в РПЛ, отставая на одно очко от "Динамо", идущего вторым. Ранее Алексея Березуцкого признали лучшим тренером февраля-марта в РПЛ.
Романцев: не ожидал, что ЦСКА так выстрелит при Березуцких. Первые шаги - самые трудные
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев оценил работу братьев Березуцких в качестве тренеров ЦСКА.
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