РФС рассчитывает на положительное решение CAS в отношении российского футбола

Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что успешно оспорит решения ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд и клубов от турниров под эгидой организаций.

Фото: РФС





"Мы рассчитываем на здравый смысл, на победу в суде, но надо оговориться, что в ходе пройденных процедур ответчики отказались от ускоренных процедур, что на наш взгляд является нетипичным поведением и не позволило поставить точку в спорах в сроках, чтобы



В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований под своей эгидой. РФС оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде, но CAS оставил бан от организаций в силе, а также отказал в переносе стыкового матча России с Польшей в отборе к ЧМ-2022.



Сборная России провела на прошлой неделе учебно-тренировочный сбор в Москве, в рамках которого состоялся тренировочный матч с молодежкой.



Министр спорта Матыцин оценил шансы России на сохранение членства в ФИФА Об этом на форуме "Мы вместе. Спорт" заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев."Мы рассчитываем на здравый смысл, на победу в суде, но надо оговориться, что в ходе пройденных процедур ответчики отказались от ускоренных процедур, что на наш взгляд является нетипичным поведением и не позволило поставить точку в спорах в сроках, чтобы сборная России могла реализовать право выхода на ЧМ. Надеемся, что дальнейшие процедурные процессы оставят нам надежду на победу", - цитирует Рогачева Матч ТВ В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований под своей эгидой. РФС оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде, но CAS оставил бан от организаций в силе, а также отказал в переносе стыкового матча России с Польшей в отборе к ЧМ-2022.Сборная России провела на прошлой неделе учебно-тренировочный сбор в Москве, в рамках которого состоялся тренировочный матч с молодежкой.