Как сообщает РБ Спорт, в связи с изменением курса валют легионерам клуба было предложено подписать новые контракты с измененными финансовыми условиями. Отмечается, что футболисты обсудили сложившуюся ситуацию и приняли решение согласиться на предложенные изменения.
Сейчас в "Ахмате" числятся шесть легионеров: Зоран Нижич (Хорватия), Мирослав Богосавац (Сербия), Дарко Тодорович (Босния), Бернард Бериша (Косово), Мохамед Конате (Буркина-Фасо), Сенин Себай (Кот-д'Ивуар).
"Ахмат" в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) идет на 8-м месте. В 22 матчах подопечные Андрея Талалаева набрали 31 очко. Ближайший матч грозненцы проведут в субботу, 2 апреля. В гостях грозненцы сыграют против тульского "Арсенала". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистам РПЛ приостанавливать контракты с клубами до 30 июня.
СМИ: "Ахмат" предложил легионерам остаться в клубе на новых условиях
Иностранные футболисты грозненского "Ахмата" решили остаться в клубе на новых условиях.
Фото: РПЛ