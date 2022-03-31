Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Реал Сосьедад" - трансфер могли оформить до 7 апреля. Но, по данным источника, испанская команда еще не контактировала с руководством бело-голубых.
29 марта Шиманьски вышел в стартовом составе сборной Польши на финальный стыков ЧМ-2022 против сборной Швеции. Поляки одержали победу со счетом 2:0. В полуфинале подопечные Чеслава Михневича должны были сыграть со сборной России, но ФИФА и УЕФА отстранили последних от участия в международных соревнованиях.
Источник: СЭ.
СМИ: "Реал Сосьедад" не контактировал с "Динамо" по трансферу Шиманьски. Полузащитник вернулся в Москву
Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски вернулся в Москву после стыковых матчей к чемпионату мира.
Фото: CyfraSport