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СМИ: "Реал Сосьедад" не контактировал с "Динамо" по трансферу Шиманьски. Полузащитник вернулся в Москву

Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски вернулся в Москву после стыковых матчей к чемпионату мира.
Фото: CyfraSport
Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Реал Сосьедад" - трансфер могли оформить до 7 апреля. Но, по данным источника, испанская команда еще не контактировала с руководством бело-голубых.

29 марта Шиманьски вышел в стартовом составе сборной Польши на финальный стыков ЧМ-2022 против сборной Швеции. Поляки одержали победу со счетом 2:0. В полуфинале подопечные Чеслава Михневича должны были сыграть со сборной России, но ФИФА и УЕФА отстранили последних от участия в международных соревнованиях.

Источник: СЭ.


Теги: Российские трансферы Шиманьски Динамо Москва Реал Сосьедад
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