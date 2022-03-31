"У нас собралась такая команда, которую никто не хочет покидать, потому что даже в такой сложной ситуации мы одна семья, один коллектив, мы помогаем друг другу двигаться дальше, несмотря на то что происходит. Многим иностранцам действительно непросто, уверен, что дома им говорят: "Возвращайтесь, всё плохо в России, зачем вам находиться здесь?". Но я уверен, что эти ребята говорят обратное, что им здесь хорошо и они не хотят уезжать", - цитирует Шунина "Матч ТВ".
Ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, которые выступают в РПЛ, временно приостановить свои контракты с клубами. В связи с этим многие команды уже лишились большого числа легионеров. "Динамо" официально все еще не покинул ни один из иностранцев. Ранее агент Себастьяна Шиманьски заявил, что его клиент с большой долей вероятности в ближайшее время найдет себе новый клуб.
После 22 туров "Динамо" занимает второе место в РПЛ. В активе команды Сандро Шварца 43 набранных очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет пять очков.
В это воскресенье бело-голубые в гостях сыграют с "Краснодаром". Встреча стартует в 14:00 по московскому времени.
Шунин: многим иностранцам непросто, но у нас такая команда, которую никто не хочет покидать
Голкипер "Динамо" Антон Шунин поделился мнением о возможном отъезде иностранцев из клуба.
Фото: ФК "Динамо"