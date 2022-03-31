"Федя — один из лучших нападающих страны. Опытный игрок. Знает языки, что важно для коммуникации между тренерским штабом и игроками. Берет на себя игру, проявляет лидерские качества. Сейчас он практически в каждой игре забивает, это доказывает, что он быстро адаптировался к нашей команде, быстро влился в коллектив", - приводит слова Шунина "Матч ТВ".
Смолов является воспитанником "Динамо". Он покинул клуб в 2015 году. С тех пор форвард выступал за "Краснодар", "Локомотив" и "Сельту". В зимнее трансферное окно Смолов вернулся в стан-бело голубых.
В нынешнем сезоне Смолов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил десять голов. Прямо сейчас он делит второе место в гонке бомбардиров с Артемом Дзюбой ("Зенит") и Дмитрием Полозом ("Ростов"). Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов опережает всех их на четыре забитых мяча.
Шунин: Смолов сейчас забивает практически в каждой игре. Он один из лучших нападающих страны
Голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал об адаптации Федора Смолова в команде.
Фото: ФК "Динамо"