Кандидатуру турецкого футболиста поддержал 41% участников опроса на официальном сайте московской команды. На втором месте оказался защитник сборной России Марио Фернандес (25%), первую тройку замкнул Хорхе Карраскаль (23%).
Языджи сыграл в составе ЦСКА 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал две голевые передачи.
Ранее полузащитника сборной Турции признали лучшим игроком чемпионата России за февраль-март.
Футболист перешел в стан "армейцев" в зимнее трансферное окно – его арендовали у "Лилля" до конца сезона с правом выкупа.
Языджи признан лучшим футболистом ЦСКА в феврале-марте
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи стал лучшим игроком клуба в феврале-марте.
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