"Я Дзюбу как футболиста уважаю, а как человека – нет: он ветреный мальчик, не определившийся в своей жизни, как правильно себя вести. Он просто необразованный, невежда. Видимо, Дзюба на сегодняшний день не дорос до образованного человека и остановился в развитии во время переходного этапа между молодым и взрослым", - заявил член комитета по этике РФС "РБ Спорт".
Ранее Дзюба дважды отвечал отказом на вызов в сборную России. В первый раз – перед октябрьскими матчами квалификации чемпионата мира 2022. Затем игрок не поехал на сбор национальной команды в марте.
В нынешнем сезоне форвард провел в составе "Зенита" 21 матч чемпионата России, в которых забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.
Кавазашвили - о Дзюбе: я его не уважаю как человека
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о своем отношении к форварду "Зенита" Артему Дзюбе.
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