"Впервые слышу, что у Эрика есть агент. Он уходить никуда не собирается, но если будет предложение, то, конечно, мы его рассмотрим. Но на сегодняшний день могу сказать, что Бикфалви счастлив в "Урале" и уходить он никуда не собирается. Он играет в каждом матче, забивает голы за "Урал". Мы ждем его на сборах", - цитирует Иванова "РБ Спорт".
Напомним, ранее сегодня агент футболиста Даниэль Драгон заявил, что по его мнению, румынский полузащитник хотел бы покинуть "Урал" и перебраться в топовый российский клуб.
Эрик Бикфалви выступает за "Урал" с 2017 года. В прошедшем сезоне румынский полузащитник провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи.
Контракт 34-летнего полузащитника с екатеринбуржцами рассчитан до лета 2023 года. Ранее он выступал за "Томь", "Волынь", румынские "Динамо" и "Стяуа". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бикфалви в 1 млн евро.
Президент "Урала" Иванов отреагировал на слова агента Бикфалви о желании игрока перейти в топ-клуб РПЛ
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что Эрик Бикфалви может покинуть клуб.
Фото: РПЛ