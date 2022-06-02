"Клаудиньо. возникает ощущение, что при оборонительных действиях он выключается из игры? Не совсем согласен. Если бы это было так, то Семак не стал бы использовать его в роли опорного полузащитника. Есть игроки, которые отберут мяч и без его участия. Зачем бездарно тратить силы?" - приводит слова Аршавина РБК Спорт.
Полузащитник Клаудиньо перешел в "Зенит" летом 2021 года, подписав с петербуржцами контракт до июня 2026 года. В сезоне-2021/22 25-летний бразилец провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
"Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2021/22. Под руководством Сергея Семака петербуржцы выиграли чемпионский титул в четвертый раз подряд. В 30-ти турах сине-бело-голубые набрали 65 очков, закончив чемпионат с отрывом в 9 очков от второго места, на котором финишировал "Сочи".
Аршавин назвал лучшего игрока "Зенита" в сезоне-2021/22
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин назвал лучшего игрока прошедшего сезона в составе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"