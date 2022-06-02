По данным источника, норвежец сохраняет хорошие отношения с "Ростовом" и главным тренером клуба Валерием Карпиным, но хочет продолжить развивать свою карьеру в Европе. Поэтому его возвращение в Россию маловероятно.
Сообщается, что агенты футболиста ищут ему варианты продолжения карьеры в АПЛ.
"Норвич" арендовал Норманна у "Ростова" до конца сезона прошлым летом. За "канареек" 26-летний футболист провел 22 матча в Английской Премьер-лиге (АПЛ), в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. "Норвич" в таблице АПЛ занял последнее, 20-е, место и вылетел в Чемпионшип.
Контракт Норманна с "Ростовом" рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Sport24
Источник: "Норвич" не станет выкупать Норманна у "Ростова". Его возвращение в Россию маловероятно.
Вылетевший в Чемпионшип "Норвич" не будет выкупать у "Ростова" полузащитника Матиаса Норманна.
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