"Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге", - цитирует функционера "РИА Новости".
Ранее в "Спартаке" подтвердили, что рекомендовали организовать поединок Суперкубка страны в "Лужниках". "Спартак" поборется за трофей на правах обладателя Кубка России. Против красно-белых сыграет "Зенит", который по итогам завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги стал чемпионом страны.
Медведев: готовы провести Суперкубок в любой день в Санкт-Петербурге
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о предложении "Спартака" провести матч за Суперкубок России в "Лужниках".
Фото: ФК "Зенит"