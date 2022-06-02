"В футбол все-таки надо играть, а не смотреть со скамейки. Очевидно, что Илья хочет получать игровую практику, но на его позиции слишком большая конкуренция… Он играл с большими профессионалами, с ребятами, которые выступают в сборной России. Поэтому, думаю, что он вполне может играть дальше в команде из РПЛ", - цитирует футболиста "РБК Спорт".
Кутепов выступал в составе "Спартака" с 2012 года. Россиянин завоевал с москвичами чемпионский титул Российской Премьер-лиги, а также стал серебряным и бронзовым призером первенства. В 2017 году футболист поднял над головой Суперкубок страны.
По итогам минувшего сезона "Спартак" оказался на 10-м месте национального первенства, а также одержал победу в Кубке России.
Д.Комбаров – об уходе Кутепова из "Спартака": в футбол надо играть, а не смотреть со скамейки
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался об уходе Ильи Кутепова из команды.
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