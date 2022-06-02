"Был ли реальный интерес европейских клубов? Интерес был, могу подтвердить. И этот интерес достаточно стабильный. Клубы называть не буду. Но пока у меня не было такого документа, который бы выражал этот интерес в цифрах. Интерес проявляют постоянно — звонки, вопросы", - цитирует Еремениа Metaratings.
Дивеев пополнил состав "армейцев" зимой 2018 года. В завершившемся сезоне защитник принял участие в 27-ми играх Российской Премьер-лиги и забил 3 мяча.
ЦСКА по итогам розыгрыша чемпионата страны оказался на пятом месте в турнирной таблице. Москвичи набрали 50 очков в 30-ти турах.
Агент Дивеева: европейские клубы проявляют стабильный интерес к Игорю
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался об интересе к игроку за пределами России.
Фото: РПЛ