"Каждое трансферное окно ко мне проявляют интерес клубы из Европы, но я по-прежнему игрок "Урала", мне в клубе все нравится, и я с нетерпением жду старт нового сезона", - цитирует хорвата Metaratings.
Мишкич пополнил состав "Урала" летом 2020 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги хорватский футболист вышел на поле в 21-м матче, в которых записал на свой счет три гола и результативную передачу.
"Урал" по итогам сезона оказался на 12-м месте, избежав попадания в зону стыковых матчей благодаря победе над тульским "Арсеналом" в заключительном туре соревнования.
Мишкич: каждое трансферное окно ко мне проявляют интерес в Европе, но я игрок "Урала"
Полузащитник "Урала" Даниел Мишкич высказался о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Урал"