Напомним, Беленов получил серьезное повреждение в матче 27-го тура против "Химок" (1:1). В первом тайме под голкипера "Уфы" грубо подкатился защитник "Химок" Эльмир Набиуллин, который получил за фол прямую красную карточку. Беленов в итоге не смог самостоятельно покинуть поле. В ходе обследования у вратаря были выявлены повреждения обеих ног.
По информации источника, возвращение Беленова в общую группу ожидается в течение трех недель. Отмечается, что лечение было консервативным, оно велось по новым методам, что позволило сократить сроки восстановления, операция не потребовалась.
Вратарь Александр Беленов выступает за "Уфу" с 2017 года. В минувшем сезоне 35-летний россиянин провел 27 матчей в РПЛ, в которых пропустил 37 мячей, в 4 играх он оставлял свои ворота "сухими". Контракт Беленова с башкирским клубом рассчитан до конца 2022 года.
Источник: Матч ТВ
СМИ: голкипер "Уфы" Беленов вернется в общую группу до конца июня
Вратарь "Уфы" Александр Беленов вернется в общую группу в течение трех недель.
Фото: ФК "Уфа"