По информации источника, кандидатуру Шпилевского предложил спортивный директор бело-голубых Желько Бувач. Отмечается, что ясность с тренером в "Динамо" должна наступить в ближайшие недели.
Сейчас Алексей Шпилевский возглавляет кипрский "Арис". Главным тренером этой команды он стал в феврале 2022 года. Ранее Шпилевский работал в немецком "Эрцгебирге", алматинском "Кайрате" и брестском "Динамо".
"Динамо" финишировало на 3-м месте по итогам сезона-2021/22, а также проиграло в финале Кубка России "Спартаку". После финального матча Кубка России пост главного тренера бело-голубых покинул Сандро Шварц. Немецкий специалист со следующего сезона будет работать в "Герте".
Источник: Metaratings
34-летний белорус Шпилевский может возглавить "Динамо"
Белорусский тренер Алексей Шпилевский является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Кайрат"