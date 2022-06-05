Эта игра откроет сезон-2022/23. Дата и место проведения матча будут известны позже.
"Если верить в своих игроков, не рассказывать, как плохо судят, какая плохая лига, как все плохо в российском футболе, конечно, шансы есть. Выходите на поле и доказывайте игрой, а не словами после матча и нытьем, которое мы, кстати, частенько слышим", - цитирует Быстрова Sport24.
Ранее стало известно, что руководство "Спартака" предложило пригласить обслужить матч Суперкубка страны иностранную бригаду арбитров. В качестве места проведения москвичи рекомендовали "Лужники".
"Спартак" в прошлое воскресенье, 29 мая, выиграл Кубок России. В финале красно-белые обыграли "Динамо" (2:1). В Российской Премьер-лиге "Спартак" финишировал на 10-м месте.
"Доказывайте игрой, а не нытьем после матча". Быстров - о шансах "Спартака" в игре с "Зенитом" за Суперкубок
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о том, способны ли красно-белые обыграть сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России.
Фото: Матч ТВ