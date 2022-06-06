- Речь идет об ущемлении прав людей – болельщиков и не болельщиков путем введения какой-то непонятной структуры, которая дает оценки. Это не суд, не какая-то инстанция, которую можно оспорить. Тебе просто могут отказать без объяснения причин. Тем самым порождается масса не то что коррумпируемых действий, а действий субъективного толка. Они абсолютно не обсуждаются. Просто таким образом мы привносим дискомфорт в правовых отношениях людей, - цитирует Ющенко Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы РФ от партии КПРФ внесла на рассмотрение законопроект об отмене Fan ID, однако этот законопроект был отклонен Правительством Российской Федерации. Поправки к Федеральному Закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", устанавливающие введении в действие системы персонализированного учета болельщиков, также известной как Fan ID, вступили в силу 1 июня 2022 года. Фанатские объединения всех клубов Российской премьер-лиги, кроме грозненского "Ахмата", заявили о бойкоте матчей чемпионата страны в случае применения системы Fan ID, фанаты московского "Спартака" приступили к бойкоту уже в весенней части сезона-2021/2022, протестуя против законодательного оформления этой системы.
Депутат Ющенко: Fan ID - не суд, тебе просто могут отказать без объяснения причин. Речь идет об ущемлении прав людей
Депутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко, ставший одним из инициаторов законопроекта об отмене Fan ID, рассказал, в чем заключается опасность этой системы.
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