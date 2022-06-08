Пресс-атташе "Сабаха" прокомментировал информацию о переходе Агаларова и получении им азербайджанского паспорта

Пресс-атташе "Сабаха" Эльнур Гамидов отреагировал на слухи о том, что клуб подпишет форварда "Уфы" Гамида Агаларова, а футболист получит азербайджанский паспорт.

Фото: РПЛ





Напомним, вчера появилась информация, что главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев лично заинтересован в трансфере Агаларова. Кроме того, сообщалось, что форвард после перехода планирует получить азербайджанский паспорт.



Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в завершившемся сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.





"Информация о переходе Агаларова в "Сабах" и получении азербайджанского гражданства — это неправда", - цитирует Гамидова "Sport24" Напомним, вчера появилась информация, что главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев лично заинтересован в трансфере Агаларова. Кроме того, сообщалось, что форвард после перехода планирует получить азербайджанский паспорт.Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в завершившемся сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.