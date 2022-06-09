"После завершения сезона команду покинули два центральных защитника Александр Пуцко и Виталий Лысцов. Очевидно, что нам был необходим игрок на этой позиции и мы пришли к соглашению с руководством "Уфы" о переходе Юрия Журавлева в нашу команду. Сумма трансфера, накануне фигурировавшая в прессе, близко не соответствует действительности. Она гораздо меньше", - цитирует Газзаева "Чемпионат".
Напомним, "Ахмат" в среду, 8 июня объявил о трансфере Юрия Журавлева. Защитник подписал с грозненцами контракт на три года. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Ахмат" заплатит "Уфе" за игрока около 1 млн евро.
Юрий Журавлев является воспитанником "Кубани". Защитник перебрался в "Уфу" из "Волгаря" летом прошлого года. Он провел за уфимцев 30 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.
В "Ахмате" опровергли, что заплатили "Уфе" за Журавлева 1 млн евро
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал информацию о сумме трансфере Юрия Журавлева из "Уфы".
Фото: ФК "Ахмат"