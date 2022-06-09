- Понятно, что футбол развивается только в Москве и Санкт-Петербурге. Других регионов у нас нет. Первое, что приходит на ум - "Лужники". Этот стадион не принадлежит "Спартаку" и "Зениту". На этом стадионе разыгрывался финал Кубка России, был большой праздник, всё было организовано очень хорошо. Но я считаю, что Суперкубок должен проводиться в регионах, чтобы они видели наших ведущих футболистов. Вплоть до того, что матч можно провести в Крыму. Если там созданы условия. Если мы говорим, что Крым наш, то там должны проводиться соревнования, - передает слова Масалитина "Газета.Ru".
До настоящего времени еще не названо официально место проведения матча за Суперкубок России, который традиционно проводится перед началом нового сезона. Участниками Суперкубка в этом году должны стать петербургский "Зенит", который стал чемпионом России, и московский "Спартак", ставший обладателем Кубка России. По имеющейся информации, на проведение Суперкубка претендуют арены в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани, при этом фаворитом является петербургская "Газпром Арена", которая лишилась финала Лиги чемпионов из-за политического решения УЕФА. Однако "Спартак" высказывается против такого варианта, ранее появлялась информация, что красно-белые могут бойкотировать Суперкубок в случае его проведения в Северной столице.
Масалитин: Суперкубок должен проводиться в регионах. Можно провести в Крыму, если там созданы условия
Экс-игрок и тренер ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение о месте возможного проведения матча за Суперкубок России.
Фото: "РБ-Спорт"