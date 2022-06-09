"Главное — не абаскалиться! Несмотря на успехи Абаскаля в Швейцарии, это кот в мешке. Владельцы "Спартака" делают все, чтобы команда не претендовала на призовые места", - так прокомментировал Дмитрий Губерниев назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера "Спартака".
10 июня московский "Спартак" официально возглавил испанский специалист Гильермо Абаскаль.
За день до этого клуб покинул итальянец Паоло Ваноли, с которым "Спартак" выиграл Кубок страны, но занял лишь 10 место в Премьер-Лиге.
Источник: "СЭ"
Губерниев прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера "Спартака"
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост наставника московского "Спартака".
Фото: Getty Images