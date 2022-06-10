"С того момента, как Леонид Федун стал владельцем клуба, он начал критиковать всё, начиная от судей и кончая РФС. Можно вспомнить его обещание снять команду с РПЛ. Вот только Леонид Арнольдович забыл: "Спартак" создавал не он, а братья Старостины… Честно говоря, порой становится стыдно за команду, в которой играл", - цитирует ветерана красно-белых RT.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" откажется играть за Суперкубок России с "Зенитом", если встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Позднее стало известно, что в качестве места проведения поединка выступит питерский стадион "Газпром Арена". Красно-белые получили право побороться за трофей благодаря победе в Кубке России, "Зенит" примет участие в противостоянии как действующий чемпион Российской Премьер-лиги.
Ловчев – о Суперкубке России: Федун начал критиковать все - становится стыдно за команду
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев оценил возможность бойкотирования красно-белыми матча за Суперкубок России.
Фото: Getty Images