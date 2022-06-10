- Конечно, Гильермо готов работать под большим давлением в "Спартаке", это не проблема. Он прекрасно понимает, какой интерес прикован к "Спартаку". Гильермо работал в большой европейской команде - "Базеле", это большой швейцарский и европейский клуб, который почти всегда участвует в Лиге чемпионов. Так что для него это не в новинку, у Гильермо уже есть опыт работы под колоссальным давлением, - передает слова Собрадо "СЭ".
10 июня пресс-служба московского "Спартака" объявила имя нового главного тренера после ухода со своего поста итальянца Паоло Ваноли - им стал 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. Ранее Абаскаль работал в различных швейцарских клубах, итальянском "Асколи" и греческом "Волосе". Последним клубом испанца перед назначением в "Спартак" стал швейцарский "Базель", с которым он в качестве и.о. главного тренера провел 14 матчей чемпионата Швейцарии (5 побед, 7 ничьих, 2 поражения) и 2 игры 1/8 финала Лиги конференций против "Марселя", в которых команда Абаскаля потерпела поражения с одинаковым счетом 1:2.
Агент Абаскаля: Гильермо готов к большому давлению в "Спартаке". Это не проблема, ведь он работал в "Базеле"
Агент нового главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля Давид Собрадо рассказал о готовности 33-летнего специалиста к сильному давлению на новом месте работы.
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