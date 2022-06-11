"У "Спартака" какие-то эмоциональные качели. Какое-то время они радовались, кричали, что сильнее всех, у них есть победа в кубке в столетие клуба. А сейчас говорят, отдайте всё, мы ничего не можем. Может быть, там гормональные срывы происходят… В "Зените" люди работают, дают результат. В "Спартаке" девушка постоянно говорит, а результата нет", - заявил Игонин "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" откажется играть матч за Суперкубок России с "Зенитом", если встреча будет проходить в Санкт-Петербурге. Позднее стало известно, что питерский стадион "Газпром Арена" выбран в качестве места проведения поединка. Обладателя Суперкубка командам предстоит определить 9 июля.
"Зенит" по итогам сезона Российской Премьер-лиги завоевал свой четвертый подряд чемпионский титул, "Спартак" завершил розыгрыш соревнования на 10-й строчке.
Игонин - о руководстве "Спартака": кричали, что сильнее всех, а сейчас говорят – отдайте все, мы ничего не можем
Фото: МатчПремьер