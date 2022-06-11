"Сегодняшнее руководство "Спартака" покупает таких игроков, как Кофрие, как Хендрикс. Теперь Рыбуса купили. И претендуют на то, чтобы стать чемпионами. Я в это не верю! Что игроки такого уровня могут стать чемпионами страны", - цитирует Ловчева Metaratings.
Рыбус подписал со "Спартаком" двухлетний контракт. Минувший сезон 32-летний защитник провел в "Локомотиве" - сыграл в 21-м матче Российской Премьер-лиги и отличился тремя результативными передачами.
"Спартак" в завершившемся сезоне стал обладателем Кубка России, а в таблице национального первенства оказался на 10-м месте.
"Не верю, что игроки такого уровня могут стать чемпионами страны". Ловчев – о Рыбусе в "Спартаке"
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о подписании контракта между красно-белыми и Мацеем Рыбусом.
Фото: РПЛ