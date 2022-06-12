По данным источника, финальная стадия переговоров о контракте питерцев с Бакаевым состоится на следующей неделе.
В "Зените" не стали комментировать появившиеся в СМИ слухи о переходе российского полузащитника.
Бакаев в завершившемся сезоне принял участие в 36-ти матчах "Спартака", в которых записал на свой счет 3 гола и 8 результативных передач. По итогам кампании футболист стал обладателем кубка России.
Источник: "СЭ"
Источник рассказал, когда "Зенит" и представитель Бакаева проведут финальный раунд переговоров
"Зенит" и представитель экс-футболиста "Спартака" Зелимхана Бакаева должны провести решающий раунд переговоров на следующей неделе.
Фото: ФК "Спартак"