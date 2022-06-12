"Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит "Спартак". Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они ещё рассказывают нам о футболе. Если честно, то уже не смешно — это большая беда для "Спартака". В клубе всё ужасно", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" финишировал на десятом месте пои тогам чемпионата России. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России. После завершения сезона клуб объявил об уходе главного тренера Паоло Ваноли, который возглавил команду в декабре прошлого года.
В пятницу, 10 июня "Спартак" представил 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля в качестве нового главного тренера клуба. Дебютным матчем для тренера станет встреча в Суперкубке России, где "Спартак" сыграет с "Зенитом".
Канчельскис: Зареме надо заканчивать с футболом. Позорит "Спартак". Приглашает на работу детских тренеров
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал Зарему Салихову за участие в руководстве "Спартака".
Фото: Global Look Press