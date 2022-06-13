"Информация о том, что Бегич разорвал контракт с "Рубином", не соответствует действительности… Уремович при переподписании [контракта] выдвинул условие, чтобы в контракт был включен пункт о возможности расторжения договора, если клуб вылетит в ФНЛ… Но у Бегича такого пункта в контракте нет и его соглашение действует ещё сезон", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Бегич принял решение разорвать контракт с "Рубином". Первую часть сезона хорват провел в "Крыльях Советов" на правах аренды. В составе самарцев 29-летний защитник вышел на поле в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги и забил гол.
"Рубин" не смог сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона – команда потерпела поражение от "Уфы" в заключительном туре соревнования и опустилась в зону прямого вылета из элитного дивизиона.
В "Рубине" отреагировали на слухи, что Бегич разорвал контракт с клубом
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал информацию, что защитник Сильвие Бегич разорвал контракт с командой.
Фото: ФК "Рубин"