Напомним, ранее в социальных сетях Дзюбы появились фотографии с совместных тренировок
"Артем находится в прекрасной форме! Он в ожидании нового футбольного сезона, сейчас у нас есть с ним время для тренировок. Мы тренируемся с ним уже не в первый раз. Он отлично бьет руками и ногами, да и ведет борьбу тоже неплохо. Если бы не футбол, то Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него имеются прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги. Все, что нужно прям", - цитирует Кияшко "СЭ".
Ранее Дзюба стал свободным агентом после завершения его контракта с "Зенитом" по окончании сезона. Он выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России. В завершившемся сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами.
До этого Дзюба играл за "Спартак", "Томь", тульский "Арсенал" и "Ростов".
Тренер по MMA: если бы не футбол, то Дзюба стал бы отличным бойцом. У него прекрасные данные
Тренер по смешанным боевым искусствам Тарас Кияшко прокомментировал совместные тренировки с футболистом Артемом Дзюбой.
Фото: соцсети Артема Дзюбы