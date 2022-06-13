"Была мимолётная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский – середнячок. Турция очень активно хотела Георгия, например, "Фенербахче", - цитирует агента Metaratings.
Георгий Щенников является воспитанником ЦСКА. В прошедшем сезоне защитник провел 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт Щенникова с "армейцами" рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро. В апреле этого года защитнику исполнился 31 год.
Агент Щенникова рассказал, что игроком интересовался претендент на чемпионство в АПЛ
Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, какие европейские клубы проявляли интерес к его клиенту.
Фото: РПЛ