"Я не знаю нового тренера. Слышал, что он молодой, что раньше работал в "Базеле". Конечно, "Спартак" — очень большой клуб с большой историей. Так что Абаскалю будет не так просто, давление будет идти каждый день. Но если вы посмотрите на лиги в Европе, вы увидите, что все больше и больше клубов дают молодым специалистам шанс стать тренерами команды", - цитирует Таски "Metaratings".
Напомним, ранее "Спартак" объявил, что новым главным тренером клуба станет 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Ранее специалист возглавлял швейцарские "Кьяссо" и "Лугано", итальянский "Асколи" и греческий "Волос". Его последним клубом был "Базель", с которым Абаскаль финишировал на втором месте в завершившемся сезоне чемпионата Швейцарии.
Абаскаль сменил на посту главного тренера Паоло Ваноли, который решил покинуть клуб по итогам сезона. С ним красно-белые заняли десятое место в РПЛ и стали победителями Кубка России.
Таски: Абаскалю будет не так просто в "Спартаке", но в Европе все больше дают шанс молодым специалистам
Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля новым главным тренером красно-белых.
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